بيزو مكسيكي إلى ليو مولدوفي

تحويل MXN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٠٥١٫١٦ mdl

1.00000 MXN = 1.05116 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / مولدوفى Leu
1 MXN1.05116 MDL
5 MXN5.25580 MDL
10 MXN10.51160 MDL
20 MXN21.02320 MDL
50 MXN52.55800 MDL
100 MXN105.11600 MDL
250 MXN262.79000 MDL
500 MXN525.58000 MDL
1000 MXN1051.16000 MDL
2000 MXN2102.32000 MDL
5000 MXN5255.80000 MDL
10000 MXN10511.60000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Mexican Peso
1 MDL0.95133 MXN
5 MDL4.75665 MXN
10 MDL9.51330 MXN
20 MDL19.02660 MXN
50 MDL47.56650 MXN
100 MDL95.13300 MXN
250 MDL237.83250 MXN
500 MDL475.66500 MXN
1000 MDL951.33000 MXN
2000 MDL1902.66000 MXN
5000 MDL4756.65000 MXN
10000 MDL9513.30000 MXN