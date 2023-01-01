بيزو مكسيكي إلى دينار تونسي

تحويل MXN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٨٢٫٩١١ tnd

1.00000 MXN = 0.18291 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
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MXN إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Tunisian Dinar
1 MXN0.18291 TND
5 MXN0.91456 TND
10 MXN1.82911 TND
20 MXN3.65822 TND
50 MXN9.14555 TND
100 MXN18.29110 TND
250 MXN45.72775 TND
500 MXN91.45550 TND
1000 MXN182.91100 TND
2000 MXN365.82200 TND
5000 MXN914.55500 TND
10000 MXN1829.11000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mexican Peso
1 TND5.46715 MXN
5 TND27.33575 MXN
10 TND54.67150 MXN
20 TND109.34300 MXN
50 TND273.35750 MXN
100 TND546.71500 MXN
250 TND1366.78750 MXN
500 TND2733.57500 MXN
1000 TND5467.15000 MXN
2000 TND10934.30000 MXN
5000 TND27335.75000 MXN
10000 TND54671.50000 MXN