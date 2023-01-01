بيزو مكسيكي إلى رينغيت ماليزي

تحويل MXN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
273.88 myr

1.00000 MXN = 0.27388 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / رينغيت ماليزي
1 MXN0.27388 MYR
5 MXN1.36941 MYR
10 MXN2.73882 MYR
20 MXN5.47764 MYR
50 MXN13.69410 MYR
100 MXN27.38820 MYR
250 MXN68.47050 MYR
500 MXN136.94100 MYR
1000 MXN273.88200 MYR
2000 MXN547.76400 MYR
5000 MXN1369.41000 MYR
10000 MXN2738.82000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mexican Peso
1 MYR3.65121 MXN
5 MYR18.25605 MXN
10 MYR36.51210 MXN
20 MYR73.02420 MXN
50 MYR182.56050 MXN
100 MYR365.12100 MXN
250 MYR912.80250 MXN
500 MYR1825.60500 MXN
1000 MYR3651.21000 MXN
2000 MYR7302.42000 MXN
5000 MYR18256.05000 MXN
10000 MYR36512.10000 MXN