بيزو مكسيكي إلى ريال قطري

تحويل MXN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
212.76 qar

1.00000 MXN = 0.21276 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال القطري
1 MXN0.21276 QAR
5 MXN1.06381 QAR
10 MXN2.12761 QAR
20 MXN4.25522 QAR
50 MXN10.63805 QAR
100 MXN21.27610 QAR
250 MXN53.19025 QAR
500 MXN106.38050 QAR
1000 MXN212.76100 QAR
2000 MXN425.52200 QAR
5000 MXN1063.80500 QAR
10000 MXN2127.61000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Mexican Peso
1 QAR4.70012 MXN
5 QAR23.50060 MXN
10 QAR47.00120 MXN
20 QAR94.00240 MXN
50 QAR235.00600 MXN
100 QAR470.01200 MXN
250 QAR1175.03000 MXN
500 QAR2350.06000 MXN
1000 QAR4700.12000 MXN
2000 QAR9400.24000 MXN
5000 QAR23500.60000 MXN
10000 QAR47001.20000 MXN