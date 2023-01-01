1 ريال قطري إلى بيزو مكسيكي

تحويل QAR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
4.78 mxn

1.00000 QAR = 4.78261 MXN

Mid-market exchange rate at 12:07
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.0749589.44551.466661.651990.964618.7456
1GBP1.155811.2423103.3711.694991.909171.1148921.664
1USD0.930250.804959183.2091.36441.536810.897317.4386
1INR0.011180.009673940.012017910.01639730.01846920.01078370.209576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Mexican Peso
1 QAR4.78261 MXN
5 QAR23.91305 MXN
10 QAR47.82610 MXN
20 QAR95.65220 MXN
50 QAR239.13050 MXN
100 QAR478.26100 MXN
250 QAR1195.65250 MXN
500 QAR2391.30500 MXN
1000 QAR4782.61000 MXN
2000 QAR9565.22000 MXN
5000 QAR23913.05000 MXN
10000 QAR47826.10000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الريال القطري
1 MXN0.20909 QAR
5 MXN1.04546 QAR
10 MXN2.09091 QAR
20 MXN4.18182 QAR
50 MXN10.45455 QAR
100 MXN20.90910 QAR
250 MXN52.27275 QAR
500 MXN104.54550 QAR
1000 MXN209.09100 QAR
2000 MXN418.18200 QAR
5000 MXN1045.45500 QAR
10000 MXN2090.91000 QAR