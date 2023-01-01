5000 ريال قطري إلى بيزو مكسيكي

تحويل QAR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

5000 qar
23914.55 mxn

1.00000 QAR = 4.78291 MXN

Mid-market exchange rate at 12:08
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.0750589.46831.466641.651760.964718.7485
1GBP1.1558711.2426103.4121.695221.90921.1150721.6706
1USD0.930150.804764183.22251.364251.536450.8973517.4397
1INR0.01117710.009670030.01201610.01639280.0184620.01078250.209555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Mexican Peso
1 QAR4.78291 MXN
5 QAR23.91455 MXN
10 QAR47.82910 MXN
20 QAR95.65820 MXN
50 QAR239.14550 MXN
100 QAR478.29100 MXN
250 QAR1195.72750 MXN
500 QAR2391.45500 MXN
1000 QAR4782.91000 MXN
2000 QAR9565.82000 MXN
5000 QAR23914.55000 MXN
10000 QAR47829.10000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الريال القطري
1 MXN0.20908 QAR
5 MXN1.04539 QAR
10 MXN2.09078 QAR
20 MXN4.18156 QAR
50 MXN10.45390 QAR
100 MXN20.90780 QAR
250 MXN52.26950 QAR
500 MXN104.53900 QAR
1000 MXN209.07800 QAR
2000 MXN418.15600 QAR
5000 MXN1045.39000 QAR
10000 MXN2090.78000 QAR