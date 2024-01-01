5.000 Katar riyalinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile QAR → MXN çevirin

1,000QR QAR = 5,546Mex$ MXN

19:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 QAR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,65135,6513
Düşük5,43365,2127
Ortalama5,52125,4116
Değişim1.74%6.40%
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1 QAR → MXN istatistikleri

QAR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6513, en düşük 5,4336 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5212 oldu. QAR → MXN kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.

QAR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,6513, en düşük 5,2127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,4116 oldu. QAR → MXN kurundaki değişiklik 6.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2131198,260,5630,6731.227,061,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Meksika Pesosu
1 QAR5,54611 MXN
5 QAR27,73055 MXN
10 QAR55,46110 MXN
20 QAR110,92220 MXN
50 QAR277,30550 MXN
100 QAR554,61100 MXN
250 QAR1.386,52750 MXN
500 QAR2.773,05500 MXN
1000 QAR5.546,11000 MXN
2000 QAR11.092,22000 MXN
5000 QAR27.730,55000 MXN
10000 QAR55.461,10000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Katar Riyali
1 MXN0,18031 QAR
5 MXN0,90153 QAR
10 MXN1,80306 QAR
20 MXN3,60612 QAR
50 MXN9,01530 QAR
100 MXN18,03060 QAR
250 MXN45,07650 QAR
500 MXN90,15300 QAR
1000 MXN180,30600 QAR
2000 MXN360,61200 QAR
5000 MXN901,53000 QAR
10000 MXN1.803,06000 QAR