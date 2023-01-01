بيزو مكسيكي إلى دينار كويتي

تحويل MXN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٨٫٠٢٧ kwd

1.00000 MXN = 0.01803 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Kuwaiti Dinar
1 MXN0.01803 KWD
5 MXN0.09014 KWD
10 MXN0.18027 KWD
20 MXN0.36055 KWD
50 MXN0.90137 KWD
100 MXN1.80274 KWD
250 MXN4.50685 KWD
500 MXN9.01370 KWD
1000 MXN18.02740 KWD
2000 MXN36.05480 KWD
5000 MXN90.13700 KWD
10000 MXN180.27400 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mexican Peso
1 KWD55.47130 MXN
5 KWD277.35650 MXN
10 KWD554.71300 MXN
20 KWD1109.42600 MXN
50 KWD2773.56500 MXN
100 KWD5547.13000 MXN
250 KWD13867.82500 MXN
500 KWD27735.65000 MXN
1000 KWD55471.30000 MXN
2000 KWD110942.60000 MXN
5000 KWD277356.50000 MXN
10000 KWD554713.00000 MXN