ألف بيزو مكسيكي إلى دينار كويتي

تحويل MXN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
17.730 kwd

1.00000 MXN = 0.01773 KWD

Mid-market exchange rate at 13:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85681.075789.7251.460481.630840.945218.7035
1 GBP1.1671311.25565104.7351.70481.903651.1031721.8324
1 USD0.929650.7964183.41081.35771.516070.878717.3873
1 INR0.01114520.009547930.011988910.01627730.01817590.01053460.208454

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Kuwaiti Dinar
1 MXN0.01773 KWD
5 MXN0.08865 KWD
10 MXN0.17730 KWD
20 MXN0.35459 KWD
50 MXN0.88648 KWD
100 MXN1.77296 KWD
250 MXN4.43240 KWD
500 MXN8.86480 KWD
1000 MXN17.72960 KWD
2000 MXN35.45920 KWD
5000 MXN88.64800 KWD
10000 MXN177.29600 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mexican Peso
1 KWD56.40280 MXN
5 KWD282.01400 MXN
10 KWD564.02800 MXN
20 KWD1128.05600 MXN
50 KWD2820.14000 MXN
100 KWD5640.28000 MXN
250 KWD14100.70000 MXN
500 KWD28201.40000 MXN
1000 KWD56402.80000 MXN
2000 KWD112805.60000 MXN
5000 KWD282014.00000 MXN
10000 KWD564028.00000 MXN