بيزو مكسيكي إلى دولار برمودي

تحويل MXN إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥٨٫٣٨ bmd

1.00000 MXN = 0.05838 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Bermudan Dollar
1 MXN0.05838 BMD
5 MXN0.29189 BMD
10 MXN0.58378 BMD
20 MXN1.16756 BMD
50 MXN2.91891 BMD
100 MXN5.83781 BMD
250 MXN14.59453 BMD
500 MXN29.18905 BMD
1000 MXN58.37810 BMD
2000 MXN116.75620 BMD
5000 MXN291.89050 BMD
10000 MXN583.78100 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mexican Peso
1 BMD17.12970 MXN
5 BMD85.64850 MXN
10 BMD171.29700 MXN
20 BMD342.59400 MXN
50 BMD856.48500 MXN
100 BMD1712.97000 MXN
250 BMD4282.42500 MXN
500 BMD8564.85000 MXN
1000 BMD17129.70000 MXN
2000 BMD34259.40000 MXN
5000 BMD85648.50000 MXN
10000 BMD171297.00000 MXN