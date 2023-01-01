بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

تحويل MXN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٠٣٫٩٤ tmt

1.00000 MXN = 0.20394 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
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MXN إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Turkmenistani Manat
1 MXN0.20394 TMT
5 MXN1.01969 TMT
10 MXN2.03938 TMT
20 MXN4.07876 TMT
50 MXN10.19690 TMT
100 MXN20.39380 TMT
250 MXN50.98450 TMT
500 MXN101.96900 TMT
1000 MXN203.93800 TMT
2000 MXN407.87600 TMT
5000 MXN1019.69000 TMT
10000 MXN2039.38000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mexican Peso
1 TMT4.90346 MXN
5 TMT24.51730 MXN
10 TMT49.03460 MXN
20 TMT98.06920 MXN
50 TMT245.17300 MXN
100 TMT490.34600 MXN
250 TMT1225.86500 MXN
500 TMT2451.73000 MXN
1000 TMT4903.46000 MXN
2000 TMT9806.92000 MXN
5000 TMT24517.30000 MXN
10000 TMT49034.60000 MXN