5 بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

تحويل MXN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
١٫٠١ tmt

1.00000 MXN = 0.20153 TMT

Mid-market exchange rate at 15:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85851.078289.9481.461391.633640.94618.6984
1 GBP1.1648211.256104.7811.702381.903031.1019221.7818
1 USD0.927450.796178183.42421.35541.515150.877417.3422
1 INR0.01111750.009543730.011986910.01624710.0181620.01051730.20788

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Turkmenistani Manat
1 MXN0.20153 TMT
5 MXN1.00766 TMT
10 MXN2.01532 TMT
20 MXN4.03064 TMT
50 MXN10.07660 TMT
100 MXN20.15320 TMT
250 MXN50.38300 TMT
500 MXN100.76600 TMT
1000 MXN201.53200 TMT
2000 MXN403.06400 TMT
5000 MXN1007.66000 TMT
10000 MXN2015.32000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mexican Peso
1 TMT4.96200 MXN
5 TMT24.81000 MXN
10 TMT49.62000 MXN
20 TMT99.24000 MXN
50 TMT248.10000 MXN
100 TMT496.20000 MXN
250 TMT1240.50000 MXN
500 TMT2481.00000 MXN
1000 TMT4962.00000 MXN
2000 TMT9924.00000 MXN
5000 TMT24810.00000 MXN
10000 TMT49620.00000 MXN