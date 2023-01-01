10 آلاف بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

تحويل MXN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ mxn
٢٬٠١٥٫٥١ tmt

1.00000 MXN = 0.20155 TMT

Mid-market exchange rate at 15:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85851.078289.94611.461451.634130.945918.6965
1 GBP1.1648211.25575104.7581.702111.903231.1018121.7753
1 USD0.927450.796337183.42251.355451.515610.8774517.3405
1 INR0.01111780.009545830.011987210.0162480.01816790.01051810.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Turkmenistani Manat
1 MXN0.20155 TMT
5 MXN1.00775 TMT
10 MXN2.01551 TMT
20 MXN4.03102 TMT
50 MXN10.07755 TMT
100 MXN20.15510 TMT
250 MXN50.38775 TMT
500 MXN100.77550 TMT
1000 MXN201.55100 TMT
2000 MXN403.10200 TMT
5000 MXN1007.75500 TMT
10000 MXN2015.51000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mexican Peso
1 TMT4.96152 MXN
5 TMT24.80760 MXN
10 TMT49.61520 MXN
20 TMT99.23040 MXN
50 TMT248.07600 MXN
100 TMT496.15200 MXN
250 TMT1240.38000 MXN
500 TMT2480.76000 MXN
1000 TMT4961.52000 MXN
2000 TMT9923.04000 MXN
5000 TMT24807.60000 MXN
10000 TMT49615.20000 MXN