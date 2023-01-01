بيزو مكسيكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MXN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٬٩٨٦٫٥٢ isk

1.00000 MXN = 7.98652 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى ISK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Icelandic Króna
1 MXN7.98652 ISK
5 MXN39.93260 ISK
10 MXN79.86520 ISK
20 MXN159.73040 ISK
50 MXN399.32600 ISK
100 MXN798.65200 ISK
250 MXN1996.63000 ISK
500 MXN3993.26000 ISK
1000 MXN7986.52000 ISK
2000 MXN15973.04000 ISK
5000 MXN39932.60000 ISK
10000 MXN79865.20000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mexican Peso
1 ISK0.12521 MXN
5 ISK0.62605 MXN
10 ISK1.25211 MXN
20 ISK2.50422 MXN
50 ISK6.26055 MXN
100 ISK12.52110 MXN
250 ISK31.30275 MXN
500 ISK62.60550 MXN
1000 ISK125.21100 MXN
2000 ISK250.42200 MXN
5000 ISK626.05500 MXN
10000 ISK1252.11000 MXN