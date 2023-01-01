ألف بيزو مكسيكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MXN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٨٬٠٤١٫٠٧ isk

1.00000 MXN = 8.04107 ISK

Mid-market exchange rate at 13:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856951.075489.70291.459211.630130.944418.6679
1 GBP1.1669311.25495104.681.702841.90231.1020521.7847
1 USD0.930.796844183.41351.35691.515840.878217.359
1 INR0.01114790.009552940.011988510.01626720.01817260.01052830.208108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Icelandic Króna
1 MXN8.04107 ISK
5 MXN40.20535 ISK
10 MXN80.41070 ISK
20 MXN160.82140 ISK
50 MXN402.05350 ISK
100 MXN804.10700 ISK
250 MXN2010.26750 ISK
500 MXN4020.53500 ISK
1000 MXN8041.07000 ISK
2000 MXN16082.14000 ISK
5000 MXN40205.35000 ISK
10000 MXN80410.70000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mexican Peso
1 ISK0.12436 MXN
5 ISK0.62181 MXN
10 ISK1.24362 MXN
20 ISK2.48724 MXN
50 ISK6.21810 MXN
100 ISK12.43620 MXN
250 ISK31.09050 MXN
500 ISK62.18100 MXN
1000 ISK124.36200 MXN
2000 ISK248.72400 MXN
5000 ISK621.81000 MXN
10000 ISK1243.62000 MXN