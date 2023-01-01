بيزو مكسيكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MXN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
470.45 mop

1.00000 MXN = 0.47045 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Macanese Pataca
1 MXN0.47045 MOP
5 MXN2.35225 MOP
10 MXN4.70451 MOP
20 MXN9.40902 MOP
50 MXN23.52255 MOP
100 MXN47.04510 MOP
250 MXN117.61275 MOP
500 MXN235.22550 MOP
1000 MXN470.45100 MOP
2000 MXN940.90200 MOP
5000 MXN2352.25500 MOP
10000 MXN4704.51000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Mexican Peso
1 MOP2.12562 MXN
5 MOP10.62810 MXN
10 MOP21.25620 MXN
20 MOP42.51240 MXN
50 MOP106.28100 MXN
100 MOP212.56200 MXN
250 MOP531.40500 MXN
500 MOP1062.81000 MXN
1000 MOP2125.62000 MXN
2000 MOP4251.24000 MXN
5000 MOP10628.10000 MXN
10000 MOP21256.20000 MXN