20 بيزو مكسيكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MXN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
٩٫٢٥ mop

1.00000 MXN = 0.46229 MOP

Mid-market exchange rate at 14:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857751.073989.60351.460181.634550.9453518.7012
1 GBP1.1658411.2519104.4551.702211.905481.1021321.801
1 USD0.93120.798786183.43751.35971.522070.880317.4143
1 INR0.01116030.009573460.01198510.0162960.0182420.01055040.208711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Macanese Pataca
1 MXN0.46229 MOP
5 MXN2.31146 MOP
10 MXN4.62292 MOP
20 MXN9.24584 MOP
50 MXN23.11460 MOP
100 MXN46.22920 MOP
250 MXN115.57300 MOP
500 MXN231.14600 MOP
1000 MXN462.29200 MOP
2000 MXN924.58400 MOP
5000 MXN2311.46000 MOP
10000 MXN4622.92000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Mexican Peso
1 MOP2.16313 MXN
5 MOP10.81565 MXN
10 MOP21.63130 MXN
20 MOP43.26260 MXN
50 MOP108.15650 MXN
100 MOP216.31300 MXN
250 MOP540.78250 MXN
500 MOP1081.56500 MXN
1000 MOP2163.13000 MXN
2000 MOP4326.26000 MXN
5000 MOP10815.65000 MXN
10000 MOP21631.30000 MXN