بيزو مكسيكي إلى دينار أردني

تحويل MXN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
41.384 jod

1.00000 MXN = 0.04138 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الدينار الأردني
1 MXN0.04138 JOD
5 MXN0.20692 JOD
10 MXN0.41384 JOD
20 MXN0.82769 JOD
50 MXN2.06922 JOD
100 MXN4.13845 JOD
250 MXN10.34612 JOD
500 MXN20.69225 JOD
1000 MXN41.38450 JOD
2000 MXN82.76900 JOD
5000 MXN206.92250 JOD
10000 MXN413.84500 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Mexican Peso
1 JOD24.16360 MXN
5 JOD120.81800 MXN
10 JOD241.63600 MXN
20 JOD483.27200 MXN
50 JOD1208.18000 MXN
100 JOD2416.36000 MXN
250 JOD6040.90000 MXN
500 JOD12081.80000 MXN
1000 JOD24163.60000 MXN
2000 JOD48327.20000 MXN
5000 JOD120818.00000 MXN
10000 JOD241636.00000 MXN