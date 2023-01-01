بيزو مكسيكي إلى دينار بحريني

تحويل MXN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢١٫٩٨٥ bhd

1.00000 MXN = 0.02199 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Bahraini Dinar
1 MXN0.02199 BHD
5 MXN0.10993 BHD
10 MXN0.21985 BHD
20 MXN0.43970 BHD
50 MXN1.09926 BHD
100 MXN2.19852 BHD
250 MXN5.49630 BHD
500 MXN10.99260 BHD
1000 MXN21.98520 BHD
2000 MXN43.97040 BHD
5000 MXN109.92600 BHD
10000 MXN219.85200 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mexican Peso
1 BHD45.48510 MXN
5 BHD227.42550 MXN
10 BHD454.85100 MXN
20 BHD909.70200 MXN
50 BHD2274.25500 MXN
100 BHD4548.51000 MXN
250 BHD11371.27500 MXN
500 BHD22742.55000 MXN
1000 BHD45485.10000 MXN
2000 BHD90970.20000 MXN
5000 BHD227425.50000 MXN
10000 BHD454851.00000 MXN