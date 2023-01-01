20 بيزو مكسيكي إلى دينار بحريني

تحويل MXN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
٠٫٤٣٣ bhd

1.00000 MXN = 0.02163 BHD

Mid-market exchange rate at 12:37
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92741.3574583.38550.7951970.87481.513554.8996
1 EUR1.078311.4637489.91460.85740.94331.632065.28324
1 CAD0.7366750.683182161.4280.5858020.6444441.114993.60941
1 INR0.01199250.01112170.016279210.009536390.0104910.01815120.0587584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Bahraini Dinar
1 MXN0.02163 BHD
5 MXN0.10816 BHD
10 MXN0.21631 BHD
20 MXN0.43262 BHD
50 MXN1.08155 BHD
100 MXN2.16310 BHD
250 MXN5.40775 BHD
500 MXN10.81550 BHD
1000 MXN21.63100 BHD
2000 MXN43.26200 BHD
5000 MXN108.15500 BHD
10000 MXN216.31000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mexican Peso
1 BHD46.23000 MXN
5 BHD231.15000 MXN
10 BHD462.30000 MXN
20 BHD924.60000 MXN
50 BHD2311.50000 MXN
100 BHD4623.00000 MXN
250 BHD11557.50000 MXN
500 BHD23115.00000 MXN
1000 BHD46230.00000 MXN
2000 BHD92460.00000 MXN
5000 BHD231150.00000 MXN
10000 BHD462300.00000 MXN