بيزو مكسيكي إلى كيب لاوي

تحويل MXN إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬١٧٥٬٠٦٠ lak

1.00000 MXN = 1175.06000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كيب لاوسي
1 MXN1175.06000 LAK
5 MXN5875.30000 LAK
10 MXN11750.60000 LAK
20 MXN23501.20000 LAK
50 MXN58753.00000 LAK
100 MXN117506.00000 LAK
250 MXN293765.00000 LAK
500 MXN587530.00000 LAK
1000 MXN1175060.00000 LAK
2000 MXN2350120.00000 LAK
5000 MXN5875300.00000 LAK
10000 MXN11750600.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Mexican Peso
1 LAK0.00085 MXN
5 LAK0.00426 MXN
10 LAK0.00851 MXN
20 LAK0.01702 MXN
50 LAK0.04255 MXN
100 LAK0.08510 MXN
250 LAK0.21275 MXN
500 LAK0.42551 MXN
1000 LAK0.85102 MXN
2000 LAK1.70204 MXN
5000 LAK4.25510 MXN
10000 LAK8.51020 MXN