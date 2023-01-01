5 بيزو مكسيكي إلى كيب لاوي

تحويل MXN إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٥٬٩٥٢٫١٠ lak

1.00000 MXN = 1190.42000 LAK

Mid-market exchange rate at 13:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85661.074889.66991.460121.63120.945218.7112
1 GBP1.1674111.2547104.6791.704511.904231.1034321.8431
1 USD0.93040.797003183.42941.35851.517680.879417.409
1 INR0.0111520.009553030.011986210.01628320.01819120.01054060.208667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كيب لاوسي
1 MXN1190.42000 LAK
5 MXN5952.10000 LAK
10 MXN11904.20000 LAK
20 MXN23808.40000 LAK
50 MXN59521.00000 LAK
100 MXN119042.00000 LAK
250 MXN297605.00000 LAK
500 MXN595210.00000 LAK
1000 MXN1190420.00000 LAK
2000 MXN2380840.00000 LAK
5000 MXN5952100.00000 LAK
10000 MXN11904200.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Mexican Peso
1 LAK0.00084 MXN
5 LAK0.00420 MXN
10 LAK0.00840 MXN
20 LAK0.01680 MXN
50 LAK0.04200 MXN
100 LAK0.08400 MXN
250 LAK0.21001 MXN
500 LAK0.42002 MXN
1000 LAK0.84004 MXN
2000 LAK1.68008 MXN
5000 LAK4.20021 MXN
10000 LAK8.40041 MXN