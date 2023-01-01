بيزو مكسيكي إلى شلن تنزاني

تحويل MXN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
146170 tzs

1.00000 MXN = 146.17000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الشلن التنزاني
1 MXN146.17000 TZS
5 MXN730.85000 TZS
10 MXN1461.70000 TZS
20 MXN2923.40000 TZS
50 MXN7308.50000 TZS
100 MXN14617.00000 TZS
250 MXN36542.50000 TZS
500 MXN73085.00000 TZS
1000 MXN146170.00000 TZS
2000 MXN292340.00000 TZS
5000 MXN730850.00000 TZS
10000 MXN1461700.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mexican Peso
1 TZS0.00684 MXN
5 TZS0.03421 MXN
10 TZS0.06841 MXN
20 TZS0.13683 MXN
50 TZS0.34207 MXN
100 TZS0.68414 MXN
250 TZS1.71034 MXN
500 TZS3.42068 MXN
1000 TZS6.84136 MXN
2000 TZS13.68272 MXN
5000 TZS34.20680 MXN
10000 TZS68.41360 MXN