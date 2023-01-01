بيزو مكسيكي إلى روبية باكستانية

تحويل MXN إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٧٬١٢٩٫٩٠ pkr

1.00000 MXN = 17.12990 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Pakistani Rupee
1 MXN17.12990 PKR
5 MXN85.64950 PKR
10 MXN171.29900 PKR
20 MXN342.59800 PKR
50 MXN856.49500 PKR
100 MXN1712.99000 PKR
250 MXN4282.47500 PKR
500 MXN8564.95000 PKR
1000 MXN17129.90000 PKR
2000 MXN34259.80000 PKR
5000 MXN85649.50000 PKR
10000 MXN171299.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mexican Peso
1 PKR0.05838 MXN
5 PKR0.29189 MXN
10 PKR0.58377 MXN
20 PKR1.16755 MXN
50 PKR2.91887 MXN
100 PKR5.83775 MXN
250 PKR14.59437 MXN
500 PKR29.18875 MXN
1000 PKR58.37750 MXN
2000 PKR116.75500 MXN
5000 PKR291.88750 MXN
10000 PKR583.77500 MXN