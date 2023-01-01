10 روبية باكستانية إلى بيزو مكسيكي

تحويل PKR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫٦١ mxn

1.00000 PKR = 0.06137 MXN

Mid-market exchange rate at 04:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.073689.29671.465251.647260.9633518.7257
1GBP1.1531411.23795102.9661.689551.899421.1108721.5923
1USD0.931450.807787183.1751.36481.534330.8973517.442
1INR0.01119860.00971190.012022810.01640880.0184470.01078870.209702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mexican Peso
1 PKR0.06137 MXN
5 PKR0.30686 MXN
10 PKR0.61372 MXN
20 PKR1.22745 MXN
50 PKR3.06861 MXN
100 PKR6.13723 MXN
250 PKR15.34307 MXN
500 PKR30.68615 MXN
1000 PKR61.37230 MXN
2000 PKR122.74460 MXN
5000 PKR306.86150 MXN
10000 PKR613.72300 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Pakistani Rupee
1 MXN16.29400 PKR
5 MXN81.47000 PKR
10 MXN162.94000 PKR
20 MXN325.88000 PKR
50 MXN814.70000 PKR
100 MXN1629.40000 PKR
250 MXN4073.50000 PKR
500 MXN8147.00000 PKR
1000 MXN16294.00000 PKR
2000 MXN32588.00000 PKR
5000 MXN81470.00000 PKR
10000 MXN162940.00000 PKR