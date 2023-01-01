بيزو مكسيكي إلى جنيه جبل طارق

تحويل MXN إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
47.24 gip

1.00000 MXN = 0.04724 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
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MXN إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.18241.434531.658070.957218.2181
1GBP1.1582111.23165102.1351.66151.92041.1086421.1005
1USD0.94040.811919182.9251.3491.559210.900117.1319
1INR0.01134010.0097910.012059110.01626770.01880270.01085440.206595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه جبل طارق
1 MXN0.04724 GIP
5 MXN0.23622 GIP
10 MXN0.47245 GIP
20 MXN0.94489 GIP
50 MXN2.36223 GIP
100 MXN4.72446 GIP
250 MXN11.81115 GIP
500 MXN23.62230 GIP
1000 MXN47.24460 GIP
2000 MXN94.48920 GIP
5000 MXN236.22300 GIP
10000 MXN472.44600 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Mexican Peso
1 GIP21.16650 MXN
5 GIP105.83250 MXN
10 GIP211.66500 MXN
20 GIP423.33000 MXN
50 GIP1058.32500 MXN
100 GIP2116.65000 MXN
250 GIP5291.62500 MXN
500 GIP10583.25000 MXN
1000 GIP21166.50000 MXN
2000 GIP42333.00000 MXN
5000 GIP105832.50000 MXN
10000 GIP211665.00000 MXN