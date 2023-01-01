بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MXN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٬١٣٣٫٨٢ uah

1.00000 MXN = 2.13382 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 MXN2.13382 UAH
5 MXN10.66910 UAH
10 MXN21.33820 UAH
20 MXN42.67640 UAH
50 MXN106.69100 UAH
100 MXN213.38200 UAH
250 MXN533.45500 UAH
500 MXN1066.91000 UAH
1000 MXN2133.82000 UAH
2000 MXN4267.64000 UAH
5000 MXN10669.10000 UAH
10000 MXN21338.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mexican Peso
1 UAH0.46864 MXN
5 UAH2.34321 MXN
10 UAH4.68642 MXN
20 UAH9.37284 MXN
50 UAH23.43210 MXN
100 UAH46.86420 MXN
250 UAH117.16050 MXN
500 UAH234.32100 MXN
1000 UAH468.64200 MXN
2000 UAH937.28400 MXN
5000 UAH2343.21000 MXN
10000 UAH4686.42000 MXN