1 هريفنا أوكرانية إلى بيزو مكسيكي

تحويل UAH إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.44 mxn

1.000 UAH = 0.4370 MXN

Mid-market exchange rate at 05:44
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٥١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠١٩١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٩١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mexican Peso
1 UAH٠٫٤٣٦٩٨ MXN
5 UAH٢٫١٨٤٩٢ MXN
10 UAH٤٫٣٦٩٨٤ MXN
20 UAH٨٫٧٣٩٦٨ MXN
50 UAH٢١٫٨٤٩٢٠ MXN
100 UAH٤٣٫٦٩٨٤٠ MXN
250 UAH١٠٩٫٢٤٦٠٠ MXN
500 UAH٢١٨٫٤٩٢٠٠ MXN
1000 UAH٤٣٦٫٩٨٤٠٠ MXN
2000 UAH٨٧٣٫٩٦٨٠٠ MXN
5000 UAH٢٬١٨٤٫٩٢٠٠٠ MXN
10000 UAH٤٬٣٦٩٫٨٤٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 MXN٢٫٢٨٨٤١ UAH
5 MXN١١٫٤٤٢٠٥ UAH
10 MXN٢٢٫٨٨٤١٠ UAH
20 MXN٤٥٫٧٦٨٢٠ UAH
50 MXN١١٤٫٤٢٠٥٠ UAH
100 MXN٢٢٨٫٨٤١٠٠ UAH
250 MXN٥٧٢٫١٠٢٥٠ UAH
500 MXN١٬١٤٤٫٢٠٥٠٠ UAH
1000 MXN٢٬٢٨٨٫٤١٠٠٠ UAH
2000 MXN٤٬٥٧٦٫٨٢٠٠٠ UAH
5000 MXN١١٬٤٤٢٫٠٥٠٠٠ UAH
10000 MXN٢٢٬٨٨٤٫١٠٠٠٠ UAH