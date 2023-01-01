2000 بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MXN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

2000 mxn
4212.30 uah

1.00000 MXN = 2.10615 UAH

Mid-market exchange rate at 15:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85841.0772589.86831.461941.634920.946418.7022
1 GBP1.1649611.2548104.681.702891.904391.1025221.7847
1 USD0.928250.79694183.42381.35711.517680.8785517.3611
1 INR0.01112740.009552910.01198710.01626750.01819240.01053120.208107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 MXN2.10615 UAH
5 MXN10.53075 UAH
10 MXN21.06150 UAH
20 MXN42.12300 UAH
50 MXN105.30750 UAH
100 MXN210.61500 UAH
250 MXN526.53750 UAH
500 MXN1053.07500 UAH
1000 MXN2106.15000 UAH
2000 MXN4212.30000 UAH
5000 MXN10530.75000 UAH
10000 MXN21061.50000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mexican Peso
1 UAH0.47480 MXN
5 UAH2.37400 MXN
10 UAH4.74801 MXN
20 UAH9.49602 MXN
50 UAH23.74005 MXN
100 UAH47.48010 MXN
250 UAH118.70025 MXN
500 UAH237.40050 MXN
1000 UAH474.80100 MXN
2000 UAH949.60200 MXN
5000 UAH2374.00500 MXN
10000 UAH4748.01000 MXN