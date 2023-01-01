100 بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MXN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ mxn
٢١٠٫٦٧ uah

1.00000 MXN = 2.10672 UAH

Mid-market exchange rate at 15:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85841.077389.87061.461731.63450.946418.698
1 GBP1.1649611.25505104.6991.702911.904191.1025221.7831
1 USD0.928250.796781183.42211.356851.517220.878317.3564
1 INR0.01112710.00955120.011987210.01626490.01818730.01052840.208055

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 MXN2.10672 UAH
5 MXN10.53360 UAH
10 MXN21.06720 UAH
20 MXN42.13440 UAH
50 MXN105.33600 UAH
100 MXN210.67200 UAH
250 MXN526.68000 UAH
500 MXN1053.36000 UAH
1000 MXN2106.72000 UAH
2000 MXN4213.44000 UAH
5000 MXN10533.60000 UAH
10000 MXN21067.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mexican Peso
1 UAH0.47467 MXN
5 UAH2.37337 MXN
10 UAH4.74673 MXN
20 UAH9.49346 MXN
50 UAH23.73365 MXN
100 UAH47.46730 MXN
250 UAH118.66825 MXN
500 UAH237.33650 MXN
1000 UAH474.67300 MXN
2000 UAH949.34600 MXN
5000 UAH2373.36500 MXN
10000 UAH4746.73000 MXN