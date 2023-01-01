بيزو مكسيكي إلى الدولار الغياني

تحويل MXN إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٢٬٢٢١٫٦٠ gyd

1.00000 MXN = 12.22160 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
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MXN إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.18241.434531.658070.957218.2181
1GBP1.1582111.23165102.1351.66151.92041.1086421.1005
1USD0.94040.811919182.9251.3491.559210.900117.1319
1INR0.01134010.0097910.012059110.01626770.01880270.01085440.206595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار غياني
1 MXN12.22160 GYD
5 MXN61.10800 GYD
10 MXN122.21600 GYD
20 MXN244.43200 GYD
50 MXN611.08000 GYD
100 MXN1222.16000 GYD
250 MXN3055.40000 GYD
500 MXN6110.80000 GYD
1000 MXN12221.60000 GYD
2000 MXN24443.20000 GYD
5000 MXN61108.00000 GYD
10000 MXN122216.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Mexican Peso
1 GYD0.08182 MXN
5 GYD0.40911 MXN
10 GYD0.81822 MXN
20 GYD1.63644 MXN
50 GYD4.09110 MXN
100 GYD8.18220 MXN
250 GYD20.45550 MXN
500 GYD40.91100 MXN
1000 GYD81.82200 MXN
2000 GYD163.64400 MXN
5000 GYD409.11000 MXN
10000 GYD818.22000 MXN