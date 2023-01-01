1 بيزو مكسيكي إلى الدولار الغياني

تحويل MXN إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
١٢٫٠٠ gyd

1.00000 MXN = 12.00050 GYD

Mid-market exchange rate at 13:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.077289.84491.461921.631630.9438518.7946
1 GBP1.1665911.25675104.821.70561.903591.1010821.9273
1 USD0.928350.795703183.4061.357151.514690.876217.4476
1 INR0.01113030.009540120.011989510.01627160.01816050.01050520.209189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار غياني
1 MXN12.00050 GYD
5 MXN60.00250 GYD
10 MXN120.00500 GYD
20 MXN240.01000 GYD
50 MXN600.02500 GYD
100 MXN1200.05000 GYD
250 MXN3000.12500 GYD
500 MXN6000.25000 GYD
1000 MXN12000.50000 GYD
2000 MXN24001.00000 GYD
5000 MXN60002.50000 GYD
10000 MXN120005.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Mexican Peso
1 GYD0.08333 MXN
5 GYD0.41665 MXN
10 GYD0.83330 MXN
20 GYD1.66660 MXN
50 GYD4.16649 MXN
100 GYD8.33298 MXN
250 GYD20.83245 MXN
500 GYD41.66490 MXN
1000 GYD83.32980 MXN
2000 GYD166.65960 MXN
5000 GYD416.64900 MXN
10000 GYD833.29800 MXN