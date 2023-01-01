بيزو مكسيكي إلى أوقية موريتانية

تحويل MXN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٬٢١٥٫٣٨ mru

1.00000 MXN = 2.21538 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritanian Ouguiya
1 MXN2.21538 MRU
5 MXN11.07690 MRU
10 MXN22.15380 MRU
20 MXN44.30760 MRU
50 MXN110.76900 MRU
100 MXN221.53800 MRU
250 MXN553.84500 MRU
500 MXN1107.69000 MRU
1000 MXN2215.38000 MRU
2000 MXN4430.76000 MRU
5000 MXN11076.90000 MRU
10000 MXN22153.80000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Mexican Peso
1 MRU0.45139 MXN
5 MRU2.25695 MXN
10 MRU4.51390 MXN
20 MRU9.02780 MXN
50 MRU22.56950 MXN
100 MRU45.13900 MXN
250 MRU112.84750 MXN
500 MRU225.69500 MXN
1000 MRU451.39000 MXN
2000 MRU902.78000 MXN
5000 MRU2256.95000 MXN
10000 MRU4513.90000 MXN