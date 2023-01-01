500 بيزو مكسيكي إلى أوقية موريتانية

تحويل MXN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ mxn
١٬١٣٣٫٧٠ mru

1.00000 MXN = 2.26739 MRU

Mid-market exchange rate at 14:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857851.073989.6081.460831.63530.945518.7126
1 GBP1.165711.2517104.4441.702691.906051.1021721.8107
1 USD0.931250.798913183.44171.36031.522770.880517.4249
1 INR0.01115970.009574510.011984410.01630240.01824950.01055230.208827

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritanian Ouguiya
1 MXN2.26739 MRU
5 MXN11.33695 MRU
10 MXN22.67390 MRU
20 MXN45.34780 MRU
50 MXN113.36950 MRU
100 MXN226.73900 MRU
250 MXN566.84750 MRU
500 MXN1133.69500 MRU
1000 MXN2267.39000 MRU
2000 MXN4534.78000 MRU
5000 MXN11336.95000 MRU
10000 MXN22673.90000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Mexican Peso
1 MRU0.44104 MXN
5 MRU2.20518 MXN
10 MRU4.41036 MXN
20 MRU8.82072 MXN
50 MRU22.05180 MXN
100 MRU44.10360 MXN
250 MRU110.25900 MXN
500 MRU220.51800 MXN
1000 MRU441.03600 MXN
2000 MRU882.07200 MXN
5000 MRU2205.18000 MXN
10000 MRU4410.36000 MXN