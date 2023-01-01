بيزو مكسيكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل MXN إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
1875.29 twd

1.00000 MXN = 1.87529 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار تايواني جديد
1 MXN1.87529 TWD
5 MXN9.37645 TWD
10 MXN18.75290 TWD
20 MXN37.50580 TWD
50 MXN93.76450 TWD
100 MXN187.52900 TWD
250 MXN468.82250 TWD
500 MXN937.64500 TWD
1000 MXN1875.29000 TWD
2000 MXN3750.58000 TWD
5000 MXN9376.45000 TWD
10000 MXN18752.90000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mexican Peso
1 TWD0.53325 MXN
5 TWD2.66625 MXN
10 TWD5.33250 MXN
20 TWD10.66500 MXN
50 TWD26.66250 MXN
100 TWD53.32500 MXN
250 TWD133.31250 MXN
500 TWD266.62500 MXN
1000 TWD533.25000 MXN
2000 TWD1066.50000 MXN
5000 TWD2666.25000 MXN
10000 TWD5332.50000 MXN