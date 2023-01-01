1 بيزو مكسيكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل MXN إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
١٫٨١ twd

1.00000 MXN = 1.80891 TWD

Mid-market exchange rate at 15:37
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928151.356283.42750.797130.87821.517224.91295
1 EUR1.077411.4611789.88480.85880.94621.634655.29321
1 CAD0.7373540.684383161.51560.5877680.6475451.118733.62259
1 INR0.01198650.01112540.01625610.009554770.01052650.01818610.0588889

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار تايواني جديد
1 MXN1.80891 TWD
5 MXN9.04455 TWD
10 MXN18.08910 TWD
20 MXN36.17820 TWD
50 MXN90.44550 TWD
100 MXN180.89100 TWD
250 MXN452.22750 TWD
500 MXN904.45500 TWD
1000 MXN1808.91000 TWD
2000 MXN3617.82000 TWD
5000 MXN9044.55000 TWD
10000 MXN18089.10000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mexican Peso
1 TWD0.55282 MXN
5 TWD2.76410 MXN
10 TWD5.52820 MXN
20 TWD11.05640 MXN
50 TWD27.64100 MXN
100 TWD55.28200 MXN
250 TWD138.20500 MXN
500 TWD276.41000 MXN
1000 TWD552.82000 MXN
2000 TWD1105.64000 MXN
5000 TWD2764.10000 MXN
10000 TWD5528.20000 MXN