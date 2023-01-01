بيزو مكسيكي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل MXN إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
404.85 bob

1.00000 MXN = 0.40485 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Bolivian Boliviano
1 MXN0.40485 BOB
5 MXN2.02426 BOB
10 MXN4.04852 BOB
20 MXN8.09704 BOB
50 MXN20.24260 BOB
100 MXN40.48520 BOB
250 MXN101.21300 BOB
500 MXN202.42600 BOB
1000 MXN404.85200 BOB
2000 MXN809.70400 BOB
5000 MXN2024.26000 BOB
10000 MXN4048.52000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Mexican Peso
1 BOB2.47004 MXN
5 BOB12.35020 MXN
10 BOB24.70040 MXN
20 BOB49.40080 MXN
50 BOB123.50200 MXN
100 BOB247.00400 MXN
250 BOB617.51000 MXN
500 BOB1235.02000 MXN
1000 BOB2470.04000 MXN
2000 BOB4940.08000 MXN
5000 BOB12350.20000 MXN
10000 BOB24700.40000 MXN