بيزو مكسيكي إلى كرونة دنماركية

تحويل MXN إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٠٩٫٠٩ dkk

1.00000 MXN = 0.40909 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كرونة دانمركية
1 MXN0.40909 DKK
5 MXN2.04543 DKK
10 MXN4.09087 DKK
20 MXN8.18174 DKK
50 MXN20.45435 DKK
100 MXN40.90870 DKK
250 MXN102.27175 DKK
500 MXN204.54350 DKK
1000 MXN409.08700 DKK
2000 MXN818.17400 DKK
5000 MXN2045.43500 DKK
10000 MXN4090.87000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Mexican Peso
1 DKK2.44447 MXN
5 DKK12.22235 MXN
10 DKK24.44470 MXN
20 DKK48.88940 MXN
50 DKK122.22350 MXN
100 DKK244.44700 MXN
250 DKK611.11750 MXN
500 DKK1222.23500 MXN
1000 DKK2444.47000 MXN
2000 DKK4888.94000 MXN
5000 DKK12222.35000 MXN
10000 DKK24444.70000 MXN