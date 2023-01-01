بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

تحويل MXN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٨٠٣٫٨٠ egp

1.00000 MXN = 1.80380 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه مصري
1 MXN1.80380 EGP
5 MXN9.01900 EGP
10 MXN18.03800 EGP
20 MXN36.07600 EGP
50 MXN90.19000 EGP
100 MXN180.38000 EGP
250 MXN450.95000 EGP
500 MXN901.90000 EGP
1000 MXN1803.80000 EGP
2000 MXN3607.60000 EGP
5000 MXN9019.00000 EGP
10000 MXN18038.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mexican Peso
1 EGP0.55439 MXN
5 EGP2.77192 MXN
10 EGP5.54385 MXN
20 EGP11.08770 MXN
50 EGP27.71925 MXN
100 EGP55.43850 MXN
250 EGP138.59625 MXN
500 EGP277.19250 MXN
1000 EGP554.38500 MXN
2000 EGP1108.77000 MXN
5000 EGP2771.92500 MXN
10000 EGP5543.85000 MXN