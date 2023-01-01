10 بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

تحويل MXN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
١٧٫٧١ egp

1.00000 MXN = 1.77109 EGP

Mid-market exchange rate at 13:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856851.077789.88681.462761.632630.944218.8025
1 GBP1.1670711.2577104.91.707081.905321.1019421.943
1 USD0.92790.795102183.40611.35731.514920.876117.4469
1 INR0.01112510.00953290.011989510.01627340.01816320.0105040.20918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه مصري
1 MXN1.77109 EGP
5 MXN8.85545 EGP
10 MXN17.71090 EGP
20 MXN35.42180 EGP
50 MXN88.55450 EGP
100 MXN177.10900 EGP
250 MXN442.77250 EGP
500 MXN885.54500 EGP
1000 MXN1771.09000 EGP
2000 MXN3542.18000 EGP
5000 MXN8855.45000 EGP
10000 MXN17710.90000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mexican Peso
1 EGP0.56463 MXN
5 EGP2.82313 MXN
10 EGP5.64625 MXN
20 EGP11.29250 MXN
50 EGP28.23125 MXN
100 EGP56.46250 MXN
250 EGP141.15625 MXN
500 EGP282.31250 MXN
1000 EGP564.62500 MXN
2000 EGP1129.25000 MXN
5000 EGP2823.12500 MXN
10000 EGP5646.25000 MXN