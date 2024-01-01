10 мексиканских песо в египетские фунты

Сконвертируйте MXN в EGP по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = E£2,443 EGP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса MXN к EGP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

EGP
1 MXN в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,51962,6241
Низкий2,41242,4067
В среднем2,45332,4873
Изменение-2.17%-6.61%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к EGP

За последние 30 дней максимальный курс MXN к EGP составил 2,5196, а минимальный — 2,4124. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4533. Изменение курса MXN к EGP в процентном соотношении составило -2.17.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к EGP составил 2,6241, а минимальный — 2,4067. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4873. Изменение курса MXN к EGP в процентном соотношении составило -6.61.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к EGP

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Египетский фунт
1 MXN2,44308 EGP
5 MXN12,21540 EGP
10 MXN24,43080 EGP
20 MXN48,86160 EGP
50 MXN122,15400 EGP
100 MXN244,30800 EGP
250 MXN610,77000 EGP
500 MXN1 221,54000 EGP
1000 MXN2 443,08000 EGP
2000 MXN4 886,16000 EGP
5000 MXN12 215,40000 EGP
10000 MXN24 430,80000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Мексиканское песо
1 EGP0,40932 MXN
5 EGP2,04660 MXN
10 EGP4,09320 MXN
20 EGP8,18640 MXN
50 EGP20,46600 MXN
100 EGP40,93200 MXN
250 EGP102,33000 MXN
500 EGP204,66000 MXN
1000 EGP409,32000 MXN
2000 EGP818,64000 MXN
5000 EGP2 046,60000 MXN
10000 EGP4 093,20000 MXN