50 بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

تحويل MXN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ mxn
٨٨٫٥٥ egp

1.00000 MXN = 1.77105 EGP

Mid-market exchange rate at 13:14
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85681.077589.85821.462331.632330.943818.7995
1 GBP1.1671311.25765104.8821.706821.905241.1015421.9426
1 USD0.928050.795134183.39511.357151.514920.875917.4473
1 INR0.01112860.009534540.011991110.01627370.01816560.0105030.209213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه مصري
1 MXN1.77105 EGP
5 MXN8.85525 EGP
10 MXN17.71050 EGP
20 MXN35.42100 EGP
50 MXN88.55250 EGP
100 MXN177.10500 EGP
250 MXN442.76250 EGP
500 MXN885.52500 EGP
1000 MXN1771.05000 EGP
2000 MXN3542.10000 EGP
5000 MXN8855.25000 EGP
10000 MXN17710.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mexican Peso
1 EGP0.56464 MXN
5 EGP2.82319 MXN
10 EGP5.64638 MXN
20 EGP11.29276 MXN
50 EGP28.23190 MXN
100 EGP56.46380 MXN
250 EGP141.15950 MXN
500 EGP282.31900 MXN
1000 EGP564.63800 MXN
2000 EGP1129.27600 MXN
5000 EGP2823.19000 MXN
10000 EGP5646.38000 MXN