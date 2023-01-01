بيزو مكسيكي إلى فلورن أروبي

تحويل MXN إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٠٥٫٦٧ awg

1.00000 MXN = 0.10567 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:23 UTC
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MXN إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.658580.957218.2198
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920861.1085821.101
1USD0.940150.811787182.9251.34891.559330.8999517.1295
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01880410.01085260.206566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Aruban Florin
1 MXN0.10567 AWG
5 MXN0.52833 AWG
10 MXN1.05666 AWG
20 MXN2.11332 AWG
50 MXN5.28330 AWG
100 MXN10.56660 AWG
250 MXN26.41650 AWG
500 MXN52.83300 AWG
1000 MXN105.66600 AWG
2000 MXN211.33200 AWG
5000 MXN528.33000 AWG
10000 MXN1056.66000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Mexican Peso
1 AWG9.46381 MXN
5 AWG47.31905 MXN
10 AWG94.63810 MXN
20 AWG189.27620 MXN
50 AWG473.19050 MXN
100 AWG946.38100 MXN
250 AWG2365.95250 MXN
500 AWG4731.90500 MXN
1000 AWG9463.81000 MXN
2000 AWG18927.62000 MXN
5000 AWG47319.05000 MXN
10000 AWG94638.10000 MXN