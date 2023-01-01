1 بيزو مكسيكي إلى فلورن أروبي

تحويل MXN إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٠٫١٠ awg

1.00000 MXN = 0.10394 AWG

Mid-market exchange rate at 12:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857051.078589.92591.46451.631870.9431518.7809
1 GBP1.1667911.2583104.9181.708651.903921.1004621.9119
1 USD0.92720.794723183.38051.35791.513090.874517.4139
1 INR0.01112030.009531280.011993210.01628560.01814680.01048810.208849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Aruban Florin
1 MXN0.10394 AWG
5 MXN0.51970 AWG
10 MXN1.03940 AWG
20 MXN2.07880 AWG
50 MXN5.19700 AWG
100 MXN10.39400 AWG
250 MXN25.98500 AWG
500 MXN51.97000 AWG
1000 MXN103.94000 AWG
2000 MXN207.88000 AWG
5000 MXN519.70000 AWG
10000 MXN1039.40000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Mexican Peso
1 AWG9.62094 MXN
5 AWG48.10470 MXN
10 AWG96.20940 MXN
20 AWG192.41880 MXN
50 AWG481.04700 MXN
100 AWG962.09400 MXN
250 AWG2405.23500 MXN
500 AWG4810.47000 MXN
1000 AWG9620.94000 MXN
2000 AWG19241.88000 MXN
5000 AWG48104.70000 MXN
10000 AWG96209.40000 MXN