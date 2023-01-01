بيزو مكسيكي إلى غواراني باراغواي

تحويل MXN إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
424907 pyg

1.00000 MXN = 424.90700 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / غواراني باراغواي
1 MXN424.90700 PYG
5 MXN2124.53500 PYG
10 MXN4249.07000 PYG
20 MXN8498.14000 PYG
50 MXN21245.35000 PYG
100 MXN42490.70000 PYG
250 MXN106226.75000 PYG
500 MXN212453.50000 PYG
1000 MXN424907.00000 PYG
2000 MXN849814.00000 PYG
5000 MXN2124535.00000 PYG
10000 MXN4249070.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Mexican Peso
1 PYG0.00235 MXN
5 PYG0.01177 MXN
10 PYG0.02353 MXN
20 PYG0.04707 MXN
50 PYG0.11767 MXN
100 PYG0.23534 MXN
250 PYG0.58836 MXN
500 PYG1.17673 MXN
1000 PYG2.35345 MXN
2000 PYG4.70690 MXN
5000 PYG11.76725 MXN
10000 PYG23.53450 MXN