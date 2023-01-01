بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

تحويل MXN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٬٩٩٧٫٩٠ dzd

1.00000 MXN = 7.99790 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Algerian Dinar
1 MXN7.99790 DZD
5 MXN39.98950 DZD
10 MXN79.97900 DZD
20 MXN159.95800 DZD
50 MXN399.89500 DZD
100 MXN799.79000 DZD
250 MXN1999.47500 DZD
500 MXN3998.95000 DZD
1000 MXN7997.90000 DZD
2000 MXN15995.80000 DZD
5000 MXN39989.50000 DZD
10000 MXN79979.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Mexican Peso
1 DZD0.12503 MXN
5 DZD0.62516 MXN
10 DZD1.25033 MXN
20 DZD2.50066 MXN
50 DZD6.25165 MXN
100 DZD12.50330 MXN
250 DZD31.25825 MXN
500 DZD62.51650 MXN
1000 DZD125.03300 MXN
2000 DZD250.06600 MXN
5000 DZD625.16500 MXN
10000 DZD1250.33000 MXN