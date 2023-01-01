10 آلاف بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

تحويل MXN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ mxn
٧٧٬٢٠٦٫٣٠ dzd

1.00000 MXN = 7.72063 DZD

Mid-market exchange rate at 13:13
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92791.357383.40610.7951020.87611.514924.91385
1 EUR1.077711.4627689.88680.856850.94421.632635.29566
1 CAD0.7367570.683638161.450.5857970.6454731.116133.62031
1 INR0.01198950.01112510.016273410.00953290.0105040.01816320.0589148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Algerian Dinar
1 MXN7.72063 DZD
5 MXN38.60315 DZD
10 MXN77.20630 DZD
20 MXN154.41260 DZD
50 MXN386.03150 DZD
100 MXN772.06300 DZD
250 MXN1930.15750 DZD
500 MXN3860.31500 DZD
1000 MXN7720.63000 DZD
2000 MXN15441.26000 DZD
5000 MXN38603.15000 DZD
10000 MXN77206.30000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Mexican Peso
1 DZD0.12952 MXN
5 DZD0.64762 MXN
10 DZD1.29523 MXN
20 DZD2.59046 MXN
50 DZD6.47615 MXN
100 DZD12.95230 MXN
250 DZD32.38075 MXN
500 DZD64.76150 MXN
1000 DZD129.52300 MXN
2000 DZD259.04600 MXN
5000 DZD647.61500 MXN
10000 DZD1295.23000 MXN