ألف بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

تحويل MXN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
7712.59 dzd

1.00000 MXN = 7.71259 DZD

Mid-market exchange rate at 13:12
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92791.3573583.40320.7950710.875851.514924.91065
1 EUR1.077711.4628289.88360.856850.94391.632635.29221
1 CAD0.736730.683613161.44560.5857520.6452651.116093.61782
1 INR0.01198990.01112550.016274610.009532850.01050140.01816380.0588784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Algerian Dinar
1 MXN7.71259 DZD
5 MXN38.56295 DZD
10 MXN77.12590 DZD
20 MXN154.25180 DZD
50 MXN385.62950 DZD
100 MXN771.25900 DZD
250 MXN1928.14750 DZD
500 MXN3856.29500 DZD
1000 MXN7712.59000 DZD
2000 MXN15425.18000 DZD
5000 MXN38562.95000 DZD
10000 MXN77125.90000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Mexican Peso
1 DZD0.12966 MXN
5 DZD0.64829 MXN
10 DZD1.29658 MXN
20 DZD2.59316 MXN
50 DZD6.48290 MXN
100 DZD12.96580 MXN
250 DZD32.41450 MXN
500 DZD64.82900 MXN
1000 DZD129.65800 MXN
2000 DZD259.31600 MXN
5000 DZD648.29000 MXN
10000 DZD1296.58000 MXN