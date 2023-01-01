بيزو مكسيكي إلى بيزو كولومبي

تحويل MXN إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
228947 cop

1.00000 MXN = 228.94700 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / البيزو الكولومبي
1 MXN228.94700 COP
5 MXN1144.73500 COP
10 MXN2289.47000 COP
20 MXN4578.94000 COP
50 MXN11447.35000 COP
100 MXN22894.70000 COP
250 MXN57236.75000 COP
500 MXN114473.50000 COP
1000 MXN228947.00000 COP
2000 MXN457894.00000 COP
5000 MXN1144735.00000 COP
10000 MXN2289470.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mexican Peso
1 COP0.00437 MXN
5 COP0.02184 MXN
10 COP0.04368 MXN
20 COP0.08736 MXN
50 COP0.21839 MXN
100 COP0.43678 MXN
250 COP1.09196 MXN
500 COP2.18391 MXN
1000 COP4.36782 MXN
2000 COP8.73564 MXN
5000 COP21.83910 MXN
10000 COP43.67820 MXN