بيزو مكسيكي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل MXN إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٧٫٢٥ fkp

1.00000 MXN = 0.04725 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MXN إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه جزر فوكلاند
1 MXN0.04725 FKP
5 MXN0.23624 FKP
10 MXN0.47248 FKP
20 MXN0.94497 FKP
50 MXN2.36242 FKP
100 MXN4.72484 FKP
250 MXN11.81210 FKP
500 MXN23.62420 FKP
1000 MXN47.24840 FKP
2000 MXN94.49680 FKP
5000 MXN236.24200 FKP
10000 MXN472.48400 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mexican Peso
1 FKP21.16470 MXN
5 FKP105.82350 MXN
10 FKP211.64700 MXN
20 FKP423.29400 MXN
50 FKP1058.23500 MXN
100 FKP2116.47000 MXN
250 FKP5291.17500 MXN
500 FKP10582.35000 MXN
1000 FKP21164.70000 MXN
2000 FKP42329.40000 MXN
5000 FKP105823.50000 MXN
10000 FKP211647.00000 MXN